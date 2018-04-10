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Военный комиссар Первоуральска выразил благодарность Александру Ханину
10 апрель 2018 (16:03)
Военный комиссар Первоуральска Сергей Дарманов выразил благодарность начальнику управления по взаимодействию с органами власти и общественными организациями ПНТЗ Александру Ханину за активное сотрудничество.
«Военный комиссар города Первоуральска и Шалинского района Свердловской области выражает благодарность начальнику управления по взаимодействию с органами власти и общественными организациями акционерного общества «Первоуральский новотрубный завод» Ханину Александру Алексеевичу за активное сотрудничество, личный вклад, оказание помощи военному комиссариату и в связи со столетием образования военных комиссариатов», — говорится в благодарственном письме.
«Военный комиссар города Первоуральска и Шалинского района Свердловской области выражает благодарность начальнику управления по взаимодействию с органами власти и общественными организациями акционерного общества «Первоуральский новотрубный завод» Ханину Александру Алексеевичу за активное сотрудничество, личный вклад, оказание помощи военному комиссариату и в связи со столетием образования военных комиссариатов», — говорится в благодарственном письме.
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