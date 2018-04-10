Кризис
Торговые сети предупредили о возможном дефиците продуктов после введения ЭВС
10 апрель 2018 (15:23)
Российские поставщики животноводческой продукции массово отказываются регистрироваться в системе электронной ветеринарной сертификации (ЭВС) «Меркурий».
Как рассказали «Ведомостям» в Х5 Retail Group (владеет сетями «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель»), лишь половина из 1,5 тыс. поставщиков согласились работать в новой системе. Похожие данные сообщили «Ведомостям» в сети «Магнит».
Напомним, с 1 июня 2018 года вся молочная и мясная продукция в России должна перейти на электронную ветеринарную сертификацию. Продукция компаний, которые не успеют до этого срока, не будет допущена до продажи. Изначально переход планировали совершить с 1 января 2018 года, однако тогда возмутились производители молокопродуктов. Производителя мяса сообщали о готовности работать в новой системе.
Как рассказали «Ведомостям» в Х5 Retail Group (владеет сетями «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель»), лишь половина из 1,5 тыс. поставщиков согласились работать в новой системе. Похожие данные сообщили «Ведомостям» в сети «Магнит».
Напомним, с 1 июня 2018 года вся молочная и мясная продукция в России должна перейти на электронную ветеринарную сертификацию. Продукция компаний, которые не успеют до этого срока, не будет допущена до продажи. Изначально переход планировали совершить с 1 января 2018 года, однако тогда возмутились производители молокопродуктов. Производителя мяса сообщали о готовности работать в новой системе.
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