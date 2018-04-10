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Официальный курс долл. США вырос на 3,80 руб., евро — на 4,97 руб.

10 апрель 2018 (14:43)

УрБК, Москва, 10.04.2018. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 11 апреля 2018 года. Курс долл. США вырос на 3,80 руб., до 62,37 руб., евро — на 4,97 руб, до 76,85 руб.

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