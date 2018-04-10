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Надзорные органы проверяют законность сноса кинотеатра «Темп» в Екатеринбурге
10 апрель 2018 (14:30)
УрБК, Екатеринбург, 10.04.2018. Управление охраны объектов культурного наследия Свердловской области проводит проверку АО «ЖК «Есенин», осуществившего снос кинотеатра «Темп» в Екатеринбурге. Об этом на своей странице в Facebook сообщил депутат Госдумы РФ Андрей Альшевских.
Напомним, кинотеатр «Темп» был построен в 1932 году и долгое время был одним из лучших в Свердловске. С 1993 года в нем прекратился показ фильмов, здание использовалось под различные цели, постепенно разрушаясь. В 2011 году там произошел пожар.
Между тем представители общественности Екатеринбурга, стремившиеся сохранить кинотеатр, подали заявку о включении «Темпа» в список объектов культурного наследия. Несмотря на то, что, согласно действующему законодательству, до завершения экспертиз сносить здание было нельзя, застройщик демонтировал его 24 марта. Законность этих действий АО «ЖК «Есенин» будут проверять надзорные органы.
«На основании приказа управления и решения прокуратуры Свердловской области будет проведена внеплановая выездная проверка юридического лица», — говорится в официальном письме Управления охраны ОКН.
Напомним, кинотеатр «Темп» был построен в 1932 году и долгое время был одним из лучших в Свердловске. С 1993 года в нем прекратился показ фильмов, здание использовалось под различные цели, постепенно разрушаясь. В 2011 году там произошел пожар.
Между тем представители общественности Екатеринбурга, стремившиеся сохранить кинотеатр, подали заявку о включении «Темпа» в список объектов культурного наследия. Несмотря на то, что, согласно действующему законодательству, до завершения экспертиз сносить здание было нельзя, застройщик демонтировал его 24 марта. Законность этих действий АО «ЖК «Есенин» будут проверять надзорные органы.
«На основании приказа управления и решения прокуратуры Свердловской области будет проведена внеплановая выездная проверка юридического лица», — говорится в официальном письме Управления охраны ОКН.
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