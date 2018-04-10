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ФАС уличила «Роснефть» в ограничении продажи бензина на бирже
10 апрель 2018 (14:07)
УрБК, Москва, 10.04.2018. Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) выдала ПАО «НК «Роснефть» предупреждение из-за ситуации, возникшей с продажами автомобильного бензина на биржевых торгах.
Как указывается на сайте ФАС, нефтяная компания сократила объемы продаж бензина при одновременном приобретении на биржевых торгах «существенной части объемов на базисе поставки ОАО «Сургутнефтегаз».
«По мнению ФАС России, такие действия создали дискриминационные условия, затрудняющие приобретение биржевого товара независимыми участниками рынка, и ограничили предложение свободных объемов товара на биржевых торгах, что, в свою очередь, могло привести к созданию дисбаланса спроса и предложения», — говорится в сообщении антимонопольного ведомства.
По оценке ФАС, действия ПАО «НК «Роснефть» привели к росту биржевого индекса на 2%. В своем предупреждении ведомство предписало компании устранить последствия данных действий к 17 апреля 2018 года.
Накануне ФАС России направила предупреждения нефтяным компаниям ОАО «ТАИФ НК», АО «ФортеИнвест» и ОАО «Сургутнефтегаз».
Как указывается на сайте ФАС, нефтяная компания сократила объемы продаж бензина при одновременном приобретении на биржевых торгах «существенной части объемов на базисе поставки ОАО «Сургутнефтегаз».
«По мнению ФАС России, такие действия создали дискриминационные условия, затрудняющие приобретение биржевого товара независимыми участниками рынка, и ограничили предложение свободных объемов товара на биржевых торгах, что, в свою очередь, могло привести к созданию дисбаланса спроса и предложения», — говорится в сообщении антимонопольного ведомства.
По оценке ФАС, действия ПАО «НК «Роснефть» привели к росту биржевого индекса на 2%. В своем предупреждении ведомство предписало компании устранить последствия данных действий к 17 апреля 2018 года.
Накануне ФАС России направила предупреждения нефтяным компаниям ОАО «ТАИФ НК», АО «ФортеИнвест» и ОАО «Сургутнефтегаз».
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