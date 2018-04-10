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В США напали на кортеж боксера Флойда Мэйузера

Охранник, находившийся в кортеже боксера Флойда Мэйузера, был ранен возле отеля Buckhead в Атланте (США). Об этом сообщает Atlanta Journal-Constitution.



«Мы считаем, что мистер Мэйуэзер мог находиться в одном из автомобилей, однако он не был ранен. Нам кажется, что это не была беспорядочная стрельба. Преступник намеренно выбрал этот кортеж», — заявили изданию в полиции. Жизни охранника ничто не угрожает. Полиция ведет поиски нападавших.



Мэйуэзер завершил профессиональную карьеру в августе 2017 года после победы над ирландцем Конором Макгрегором в бою по правилам бокса. Он одержал 50-ю победу в 50 боях и заработал около 300 млн долл. США.

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