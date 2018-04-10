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Цукерберг извинился перед пользователями Facebook

Основатель и глава Facebook Марк Цукерберг принес извинения за неспособность отследить предполагаемое вмешательство России в выборы президента США и утечку данных пользователей. Об этом сообщает портал «Лента.ру».



Об этом говорится в показаниях, направленных Цукербергом в комитет по энергетике и торговле палаты представителей США. Текст заявления опубликован на сайте палаты представителей.



Соцсеть сделала недостаточно для того, чтобы предотвратить использование ее функционала во вред, полагает Цукерберг. «Речь идет о фейковых новостях, иностранном вмешательстве в выборы, разжигании ненависти и защите информации», — уточняет он.



Facebook оказалась слишком медлительной, чтобы заметить вмешательство из России и вовремя дать ему отпор, отмечает глава социальной сети. Цукерберг подчеркнул, что соцсеть продолжает сотрудничать с правительством США в части обнаружения российского вмешательства. Глава Facebook принес извинения за допущенные ошибки и еще раз в деталях описал два скандала, в которых оказалось замешано его детище.

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