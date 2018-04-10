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По инициативе акционера Группы ЧТПЗ в Озерске состоялся Пасхальный фестиваль «Чудо весны»
10 апрель 2018 (13:48)
В рамках благотворительной программы «Росток», инициированной акционером Группы ЧТПЗ Андреем Комаровым, в Озерске завершился Пасхальный фестиваль «Чудо весны». Об этом сообщает пресс-служба предприятия.
С 1 марта по 9 апреля гостями фестиваля стали 1 тыс. 300 человек, в том числе более 1 тыс. детей.
Составной частью праздничной программы стали музыкальный конкурс «Классики-детям» для учеников музыкальных школ Челябинской области, а также конкурс детского рисунка «Я рисую красоту», победители которого получили дипломы и наборы для художественно-прикладного творчества. Специально для 50 ребят с ограниченными возможностями была организована поездка в питомник хаски, где они смогли покататься на собачьих упряжках, познакомиться с бытом и традициями народов Крайнего Севера.
Ключевым событием Пасхального фестиваля стало выступление Челябинского камерного хора им. В. В. Михальченко и мужского камерного хора «Ковчег» из Санкт-Петербурга. По традиции гостями мероприятия стали прихожане храма Покрова Пресвятой Богородицы, люди с ограниченными возможностями, воспитанники учреждений социальной защиты и представители ветеранских объединений.
«Несмотря на то, что Пасхальный фестиваль проводится второй раз, он уже стал неотъемлемой частью культурной жизни Озерска. Учитывая интерес горожан к этому событию, Группа ЧТПЗ будет и дальше поддерживать становление доброй традиции проведения этого мероприятия», — комментирует руководитель социальных и благотворительных проектов Группы ЧТПЗ Ольга Стебунова.
Пасхальный фестиваль «Чудо весны» проходит в рамках благотворительной программы «Росток» с 2017 года. Цель программы — содействие духовному и культурному развитию подрастающего поколения.
С 1 марта по 9 апреля гостями фестиваля стали 1 тыс. 300 человек, в том числе более 1 тыс. детей.
Составной частью праздничной программы стали музыкальный конкурс «Классики-детям» для учеников музыкальных школ Челябинской области, а также конкурс детского рисунка «Я рисую красоту», победители которого получили дипломы и наборы для художественно-прикладного творчества. Специально для 50 ребят с ограниченными возможностями была организована поездка в питомник хаски, где они смогли покататься на собачьих упряжках, познакомиться с бытом и традициями народов Крайнего Севера.
Ключевым событием Пасхального фестиваля стало выступление Челябинского камерного хора им. В. В. Михальченко и мужского камерного хора «Ковчег» из Санкт-Петербурга. По традиции гостями мероприятия стали прихожане храма Покрова Пресвятой Богородицы, люди с ограниченными возможностями, воспитанники учреждений социальной защиты и представители ветеранских объединений.
«Несмотря на то, что Пасхальный фестиваль проводится второй раз, он уже стал неотъемлемой частью культурной жизни Озерска. Учитывая интерес горожан к этому событию, Группа ЧТПЗ будет и дальше поддерживать становление доброй традиции проведения этого мероприятия», — комментирует руководитель социальных и благотворительных проектов Группы ЧТПЗ Ольга Стебунова.
Пасхальный фестиваль «Чудо весны» проходит в рамках благотворительной программы «Росток» с 2017 года. Цель программы — содействие духовному и культурному развитию подрастающего поколения.
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