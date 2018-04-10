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УБРиР повысил доступность кредитов для бизнеса

УрБК, Екатеринбург, 10.04.2018. Объем кредитования малого и среднего бизнеса в России приблизился к докризисным показателям, говорится в исследовании рейтингового агентства RAEX (Эксперт РА). Об этом сообщает пресс-служба Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР).



По оценкам агентства, в 2017 году объем кредитов, выданных банками малым и средним предприятиям, составил 6,1 трлн руб., что на 15% превысило результаты 2016 года. В первую очередь поддержку рынку оказало снижение стоимости фондирования. Это позволило банкам в течение года постепенно снижать ставки по бизнес-кредитам, и начало 2018 года показало продолжение этого тренда.



Так, Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) объявил о снижении ставок по всем кредитным предложениям для предпринимателей. Сейчас в продуктовой линейке банка представлены кредиты на любые потребности: экспресс-финансирование без залога, покрытие кассовых разрывов (овердрафты), рефинансирование кредитов других банков, финансирование под залог имущества. Минимальная процентная ставка по кредитам для бизнеса — от 12% годовых, по овердрафтам — от 10% годовых.



Самые популярные кредиты в УБРиР — те, которые не требуют залога и удовлетворяют потребность в получении денег в сжатые сроки. Например, решение о выдаче кредита «Бизнес-рост» принимается всего за 48 часов, а залог не требуется. Максимальная сумма финансирования — 1 млн руб.



Для получения более высокого лимита в банке есть кредит «Бизнес-привилегия». Финансирование выдается под залог любого имущества и составляет до 30 млн руб. Ставка — от 12% годовых.



Для компаний, оформивших два-три года назад дорогие кредиты в других банках, теперь появилась возможность перекредитоваться на хороших условиях в УБРиР. С кредитом «Рефинанс» клиент может снизить кредитную нагрузку на свой бюджет за счет снижения ставки и увеличения срока кредитования. Минимальная ставка по кредиту — 12% годовых, максимальная сумма финансирования — до 30 млн руб.



Периодически у предпринимателя возникает потребность закрывать «кассовые разрывы», например, вносить арендные платежи. Для этих целей используют овердрафты. По «Оборотному» сумма рассчитывается от выручки по эквайринговым оборотам (как по торговому, так и по интернет-эквайрингу) или бизнеса в целом. Максимальная сумма финансирования — 1 млн руб. Исходя из особенностей бизнеса, можно выбрать подходящий график погашения — 30, 60 или 90 дней. При оформлении овердрафта «Оборотный» залог не требуется.



По словам руководителя дирекции развития корпоративного бизнеса УБРиР Елены Сорвиной, спрос на финансирование продолжит расти.



«Последние два-три года банки вели очень осторожную кредитную политику: в большинстве случаев рассматривали финансирование только под залог и только для постоянных клиентов. Сегодня экономическая ситуация позволяет банкам предлагать клиентам кредитование на максимально выгодных условиях. В том числе это касается и совсем молодых компаний, которым необходима финансовая поддержка для развития. Чтобы получить финансирование, достаточно оставить заявку на сайте и получить консультацию специалиста. В зависимости от специфики бизнеса предпринимателю подберут самый выгодный для него кредитный продукт», — рассказала Елена Сорвина.

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