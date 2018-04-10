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ЦБ не видит в обвале рубля рисков для экономики

10 апрель 2018 (13:28)

УрБК, Москва, 10.04.2018. Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что не видит рисков для финансовой стабильности в недавнем обвале курса рубля. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

«Я уверена, что рынок и экономика к изменившимся условиям адаптируются», — заявила Э. Набиуллина.

Мировые валюты обновляют многомесячные максимумы на фоне расширения санкционного списка США. В минувшую пятницу он пополнился еще 38 пунктами — туда попали российские бизнесмены, государственные деятели, а также ряд компаний.

Отметим, что сегодня курс долл. США на бирже превысил 62 руб., евро — 78 руб.

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