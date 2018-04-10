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Курс евро сегодня утром впервые с 2016 года превысил 78 рублей
10 апрель 2018 (13:05)
УрБК, Москва, 10.04.2018. Курс евро сегодня утром превысил на Московской бирже 78 руб. Это произошло впервые с 6 апреля 2016 года.
Доллар США и евро возобновили рост после непродолжительного снижения сразу после открытия торгов. Курс доллара США поднялся выше 62 руб. впервые с 20 декабря 2016 года, евро в моменте возрастал выше отметки 77 руб. впервые с 18 апреля 2016 года.
Курс доллара США составил 62,15 руб. в 10.39 по московскому времени, что на 1,49 руб. выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро при этом стоил 76,63 руб., поднявшись на 1,93 руб. Стоимость бивалютной корзины выросла на 1,69 руб. — до 68,67 руб.
На текущий момент курс долл. США на Московской бирже достигает 62,92 руб., евро — 77,55 руб.
Доллар США и евро возобновили рост после непродолжительного снижения сразу после открытия торгов. Курс доллара США поднялся выше 62 руб. впервые с 20 декабря 2016 года, евро в моменте возрастал выше отметки 77 руб. впервые с 18 апреля 2016 года.
Курс доллара США составил 62,15 руб. в 10.39 по московскому времени, что на 1,49 руб. выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро при этом стоил 76,63 руб., поднявшись на 1,93 руб. Стоимость бивалютной корзины выросла на 1,69 руб. — до 68,67 руб.
На текущий момент курс долл. США на Московской бирже достигает 62,92 руб., евро — 77,55 руб.
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