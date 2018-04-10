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Годовая инфляция в Свердловской области в марте составила 2%
10 апрель 2018 (12:44)
УрБК, Екатеринбург, 10.04.2018. Инфляция в Свердловской области в марте 2018 года составила 2% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года. Об этом сообщает Свердловскстат.
Продовольственные товары за год подорожали на 1,9%, непродовольственные — на 2%, алкоголь — на 3,6%, услуги — на 1,9%.
По сравнению с февралем 2018 года инфляция на Среднем Урале составила 0,2%.
Продовольственные товары за год подорожали на 1,9%, непродовольственные — на 2%, алкоголь — на 3,6%, услуги — на 1,9%.
По сравнению с февралем 2018 года инфляция на Среднем Урале составила 0,2%.
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