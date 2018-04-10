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ЕВРАЗ НТМК запустил новую доменную печь

10 апрель 2018 (11:22)

На ЕВРАЗ Нижнетагильском металлургическом комбинате состоялся торжественный запуск доменной печи № 7. Инвестпроект стоимостью 196 млн долл. США был реализован в кратчайшие сроки — за 18 месяцев. По словам экспертов, новая печь мощностью 2,5 млн тонн чугуна в год обеспечит повышение эффективности работы всего доменного передела комбината, а также позволит значительно снизить вредное воздействие на окружающую среду.

В торжественном мероприятии приняли участие президент ЕВРАЗа Александр Фролов, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, управляющий директор ЕВРАЗ НТМК и ЕВРАЗ КГОКа Алексей Кушнарев, глава Нижнего Тагила Сергей Носов.

Фотография предоставлена управлением по связям с общественностью регионального центра корпоративных отношений «Урал»

Объем новой печи составит 2 200 куб. м., проектная мощность — 2,5 млн т чугуна в год. Домна оборудована двумя литейными дворами с полностью закрытыми главными и транспортными желобами, автоматизированными системами верхней и нижней загрузки сырья, воздухонагревателями бесшахтного типа и мощными аспирационными установками.

На строительстве доменной печи № 7 были круглосуточно заняты около тысячи человек. За время работ было уложено 26 тыс. т бетона, смонтировано 21,5 тыс. т металлоконструкций. Проложено 670 км кабеля, 3 км железнодорожных путей, 2 км автомобильных дорог.

Фотография предоставлена управлением по связям с общественностью регионального центра корпоративных отношений «Урал»

«Мы построили новую доменную печь в рекордные сроки — за 18 месяцев. Все трудоемкие операции на печи автоматизированы, мощная система аспирации улавливает выбросы во время выпусков чугуна», — отметил управляющий директор ЕВРАЗ НТМК и ЕВРАЗ КГОКа Алексей Кушнарев.

Управление доменной печью № 7 полностью автоматизировано. Интеллектуальная система сама собирает и анализирует статистическую информацию, после чего определяет оптимальный технологический режим доменной плавки.

Фотография предоставлена управлением по связям с общественностью регионального центра корпоративных отношений «Урал»

По словам экспертов, доменная печь № 7 ЕВРАЗ НТМК стала самой «чистой» в российской металлургии. Выбросы во время выпусков чугуна улавливаются и очищаются от примесей в рукавных фильтрах, что позволяет свести к минимуму загрязнение атмосферы. Степень очистки воздуха выросла в 2,5 раза по сравнению с действующими печами.

«Строительство новой доменной печи — один из крупнейших за последнее время инвестиционных проектов, имеющих высокую социальную значимость, так как позволяет предприятию сохранить квалифицированных сотрудников, а также большой экологический эффект — специалисты называют эту домну самой «чистой» в металлургии. Мы всецело поддерживаем подобные проекты техперевооружения, способствующие реальному повышению качества жизни людей, причем не только работающих на предприятии, но и всех жителей Нижнего Тагила. Именно поэтому строительство печи, как вы знаете, получило статус приоритетного инвестиционного проекта Свердловской области», — сказал Евгений Куйвашев.

Фотография предоставлена управлением по связям с общественностью регионального центра корпоративных отношений «Урал»

Как отмечают на предприятии, использование передовых технических решений на новой доменной печи обеспечит увеличение производительности доменного передела ЕВРАЗ НТМК при одновременном сокращении издержек. Снизится число и продолжительность промежуточных ремонтов, расход кокса сократится на 5 кг/т по сравнению с показателями домны № 6. При этом нагрузка на окружающую среду будет существенно уменьшена, что является одной из приоритетных задач для комбината.

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