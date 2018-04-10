ЕВРАЗ НТМК запустил новую доменную печь

На ЕВРАЗ Нижнетагильском металлургическом комбинате состоялся торжественный запуск доменной печи № 7. Инвестпроект стоимостью 196 млн долл. США был реализован в кратчайшие сроки — за 18 месяцев. По словам экспертов, новая печь мощностью 2,5 млн тонн чугуна в год обеспечит повышение эффективности работы всего доменного передела комбината, а также позволит значительно снизить вредное воздействие на окружающую среду.В торжественном мероприятии приняли участие президент ЕВРАЗа Александр Фролов, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, управляющий директор ЕВРАЗ НТМК и ЕВРАЗ КГОКа Алексей Кушнарев, глава Нижнего Тагила Сергей Носов.Объем новой печи составит 2 200 куб. м., проектная мощность — 2,5 млн т чугуна в год. Домна оборудована двумя литейными дворами с полностью закрытыми главными и транспортными желобами, автоматизированными системами верхней и нижней загрузки сырья, воздухонагревателями бесшахтного типа и мощными аспирационными установками.На строительстве доменной печи № 7 были круглосуточно заняты около тысячи человек. За время работ было уложено 26 тыс. т бетона, смонтировано 21,5 тыс. т металлоконструкций. Проложено 670 км кабеля, 3 км железнодорожных путей, 2 км автомобильных дорог.«Мы построили новую доменную печь в рекордные сроки — за 18 месяцев. Все трудоемкие операции на печи автоматизированы, мощная система аспирации улавливает выбросы во время выпусков чугуна», — отметил управляющий директор ЕВРАЗ НТМК и ЕВРАЗ КГОКа Алексей Кушнарев.Управление доменной печью № 7 полностью автоматизировано. Интеллектуальная система сама собирает и анализирует статистическую информацию, после чего определяет оптимальный технологический режим доменной плавки.По словам экспертов, доменная печь № 7 ЕВРАЗ НТМК стала самой «чистой» в российской металлургии. Выбросы во время выпусков чугуна улавливаются и очищаются от примесей в рукавных фильтрах, что позволяет свести к минимуму загрязнение атмосферы. Степень очистки воздуха выросла в 2,5 раза по сравнению с действующими печами.«Строительство новой доменной печи — один из крупнейших за последнее время инвестиционных проектов, имеющих высокую социальную значимость, так как позволяет предприятию сохранить квалифицированных сотрудников, а также большой экологический эффект — специалисты называют эту домну самой «чистой» в металлургии. Мы всецело поддерживаем подобные проекты техперевооружения, способствующие реальному повышению качества жизни людей, причем не только работающих на предприятии, но и всех жителей Нижнего Тагила. Именно поэтому строительство печи, как вы знаете, получило статус приоритетного инвестиционного проекта Свердловской области», — сказал Евгений Куйвашев.Как отмечают на предприятии, использование передовых технических решений на новой доменной печи обеспечит увеличение производительности доменного передела ЕВРАЗ НТМК при одновременном сокращении издержек. Снизится число и продолжительность промежуточных ремонтов, расход кокса сократится на 5 кг/т по сравнению с показателями домны № 6. При этом нагрузка на окружающую среду будет существенно уменьшена, что является одной из приоритетных задач для комбината.