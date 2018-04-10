С корабля на обвал

Понедельник, 9 апреля 2018 года, стал очередным «черным» днем в российской экономике. Рынок пережил сильнейшее падение за последние четыре года — индексы Московской биржи обвалились на 9%, РТС — на 11%. За день 50 богатейших россиян по версии Forbes потеряли почти 12 млрд долл. США, по версии Bloomberg — все 16 млрд долл. США. Параллельно курс рубля пережил новый виток девальвации. Так российский рынок отреагировал на новые санкции США, введенные 6 апреля 2018 года.Напомним, 6 апреля 2018 года правительство США ввело новые санкции против семи российских бизнесменов, 14 компаний, 17 чиновников. В «черный список» попали компании «Ренова», «Базовый элемент», Рособоронэкспорт, агрохолдинг «Кубань», «Газпром Бурение», «Русал», «Русские машины». С ними гражданам и компаниям США запрещено заниматься бизнесом.После решения американских властей инвесторы стали избавляться от российских активов, что в понедельник, 9 апреля, привело к падению индексов Московской биржи и РТС на 9% и на 11% соответственно. При этом упали акции не только «дебютантов» санкционного списка, но и всех российских компаний, против которых введены ограничения.Например, акции ВТБ потеряли 10%. Значительно просели акции «Полюса» (-18,31%), обыкновенные акции «Мечела» (-19,26%), обыкновенные и привилегированные акции Сбербанка (-17,04% и -13,44% соответственно), обыкновенные акции Polymetal (-12,66%), акции ТМК (-9,15%) и «Аэрофлота» (-8,46%).Аналитики окрестили происходящее как «панику инвесторов», которые стали избавляться от всех российских активов, которые были у них в портфеле, так как посчитали их «токсичными» из-за новых санкций.По данным Forbes, в общей сложности российские долларовые миллиардеры за день потеряли больше 12 млрд долл. США. Значительнее всего оказались потери главного бенефициара холдингов En+ Group, US Rusal Олега Дерипаски. Помимо них, под санкции попали еще шесть связанных миллиардером компаний. В понедельник утром материнская компания ОК «Русал» En+ Group сообщила о возможности технического дефолта из-за введенных санкций. После этого акции «Русала» на Гонконгской бирже рухнули на 50%, их падение продолжилось и сегодня на открытии биржи. В Forbes потери О. Дерипаски за вчерашний день оценили в 1,3 млрд долл. США.Аналогичными оказались потери партнера Олега Дерипаски по «Норильскому никелю» Владимира Потанина, против которого санкции пока не введены. Акции «Норникеля», в котором В. Потанину принадлежит 32,9% (доля О. Дерипаски — 27,8%), подешевели за день больше, чем на 16%. Также в тройку наиболее пострадавших от санкций миллиардеров попал Виктор Вексельберг, который вместе с партнерами (через компанию SUAL Partners) владеет 26,5% акций Rusal. Его потери составили почти 1 млрд долл. США.Агентство Bloomberg оценило потери российских миллиардеров в 16 млрд долл. США, лидером по убыткам стал Владимир Потанин, который лишился 2,25 млрд долл. США. Президент «Лукойла» Вагит Алекперов потерял 1,37 млрд долл. США, попавший под санкции председатель совета директоров группы «Ренова» Виктор Вексельберг — 1,28 млрд долл. США. Олег Дерипаска, по подсчетам агентства, за понедельник потерял 905 млн долл. США, а с учетом пятницы — более 2 млрд долл. США.Падение фондового рынка спровоцировало и ослабление рубля. Евро в ходе торгов понедельника в абсолютных значениях продемонстрировал максимальный рост с 1 сентября 2015 года, доллар США — со 2 февраля 2016 года. В некоторые моменты курсы валют превышали 75 руб. и 60 руб. соответственно.Отметим, что правительство России пообещало государственную поддержку компаниям, попавшим под санкции США. С таким заявлением выступил вице-премьер Аркадий Дворкович.«Поддержка этих компаний оказывается в постоянном режиме. Мы к нашим ведущим компаниям относимся очень внимательно, это многотысячные коллективы, очень важные рабочие места для нашей страны. Но в нынешней ситуации при ухудшении их положения, конечно, мы будем эту поддержку оказывать и заранее уже некоторые вещи обсуждали», — цитирует ТАСС чиновника.При этом пока неизвестно, поддержит ли Евросоюз расширение санкций. В этом случае для российских компаний будет закрыт не только американский, но и европейский рынки, что может привести к новому обвалу.