Новости дня

За 11 лет работы более 1 тыс. человек стали клиентами Elite-Bank СКБ-банка в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 10.04.2018. Подразделение персонального обслуживания vip-клиентов СКБ-банка — Elite-Bank — отмечает 11 лет успешной работы в Екатеринбурге. Об этом сообщает пресс-служба кредитной организации.



«11 лет назад, в апреле 2007 года, в головном офисе СКБ-банка свои двери распахнуло подразделение персонального обслуживания vip-клиентов СКБ-банка — Elite-Bank. Это было первое подразделение по-настоящему премиального сервиса в Екатеринбурге. Elite-bank предлагает своим клиентам качественно новый уровень банковского сервиса — лучшие стандарты финансового обслуживания, индивидуальный подход, специальные условия по целому спектру банковских услуг и многое другое», — рассказали в пресс-службе.



Сегодня клиентами подразделения, доверившими сопровождение своих финансовых вопросов, являются более тысячи человек. Среди них успешные люди Екатеринбурга и Свердловской области, публичные и выдающиеся личности.



«Elite-Bank — это уникальный формат банковского сервиса, где клиентам предлагают не стандартные операции и услуги, а персональные финансовые решения. Для нас очень важно создать атмосферу комфортного, теплого сервиса. С нашими клиентами работают персональные менеджеры, выполняющие роль личного банкира. Они не только помогут решить финансовые вопросы в удобное для вас время, но и предложат наиболее интересные условия и возможности. Также для клиентов Elite-Bank в самом центре Екатеринбурга всегда свободна парковка, а на столе их ждет чашка вкусного кофе», — подчеркивает начальник Управления премиального обслуживания СКБ-банка Юлия Трушникова.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: