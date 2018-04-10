Новости дня

В Екатеринбурге на торги выставят исторический памятник на улице Пролетарской

УрБК, Екатеринбург, 10.04.2018. Распорядительная дирекция мингосимущества Свердловской области (МУГИСО) выставила на продажу комплекс объектов недвижимости, объект культурного наследия областного значения «Дом фабриканта, богатый художественной лепкой во внутренних помещениях».



Архитектурный памятник расположен в Екатеринбурге на улице Пролетарская, 3.



Общая площадь земельного участка, на котором расположен комплекс, составляет 1 тыс. 969 кв. м. В него входят с здание с пристроем общей площадью 1 тыс. 257,7 кв. м. и административное здание общей площадью 48,6 кв. м.



Начальная стоимость комплекса составляет 154 млн 799 тыс. руб.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: