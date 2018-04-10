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В Екатеринбурге на торги выставят исторический памятник на улице Пролетарской
10 апрель 2018 (11:31)
УрБК, Екатеринбург, 10.04.2018. Распорядительная дирекция мингосимущества Свердловской области (МУГИСО) выставила на продажу комплекс объектов недвижимости, объект культурного наследия областного значения «Дом фабриканта, богатый художественной лепкой во внутренних помещениях».
Архитектурный памятник расположен в Екатеринбурге на улице Пролетарская, 3.
Общая площадь земельного участка, на котором расположен комплекс, составляет 1 тыс. 969 кв. м. В него входят с здание с пристроем общей площадью 1 тыс. 257,7 кв. м. и административное здание общей площадью 48,6 кв. м.
Начальная стоимость комплекса составляет 154 млн 799 тыс. руб.
Архитектурный памятник расположен в Екатеринбурге на улице Пролетарская, 3.
Общая площадь земельного участка, на котором расположен комплекс, составляет 1 тыс. 969 кв. м. В него входят с здание с пристроем общей площадью 1 тыс. 257,7 кв. м. и административное здание общей площадью 48,6 кв. м.
Начальная стоимость комплекса составляет 154 млн 799 тыс. руб.
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