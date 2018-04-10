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Госдума РФ приняла в первом чтении законопроект, позволяющий штрафовать водителей за неоплату парковки
10 апрель 2018 (11:09)
УрБК, Екатеринбург, 10.04.2018. Госдума РФ приняла в первом чтении законопроект, вносящий изменения в законы «О полиции» и «Об общих принципах организации местного самоуправления» и обязывающий органы ГИБДД передавать муниципальным властям данные по собственникам транспортных средств. Об этом на своей странице в Facebook сообщает парламентарий от Свердловской области Дмитрий Ионин.
«Таким образом, устраняется юридическое препятствие, не позволяющее выписывать штрафы за неоплату водителями парковки в центре Екатеринбурга и других городов, власти которых установили паркоматы в так называемых зонах платной парковки», — поясняет Д. Ионин.
Напомним, знаки «Зона платной парковки» и паркоматы появились в Екатеринбурге в 2014 году. Однако система сбора платежей так и не заработала, поскольку органы ГИБДД не имели законного права передавать информацию о собственниках автомобилей в горадминистрацию. В результате большинство водителей просто не оплачивало парковку, а власти города не могли привлечь их к ответственности. По статистике за 2017 год, собираемость платежей не превысила 60% от расчетного показателя.
«Таким образом, устраняется юридическое препятствие, не позволяющее выписывать штрафы за неоплату водителями парковки в центре Екатеринбурга и других городов, власти которых установили паркоматы в так называемых зонах платной парковки», — поясняет Д. Ионин.
Напомним, знаки «Зона платной парковки» и паркоматы появились в Екатеринбурге в 2014 году. Однако система сбора платежей так и не заработала, поскольку органы ГИБДД не имели законного права передавать информацию о собственниках автомобилей в горадминистрацию. В результате большинство водителей просто не оплачивало парковку, а власти города не могли привлечь их к ответственности. По статистике за 2017 год, собираемость платежей не превысила 60% от расчетного показателя.
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