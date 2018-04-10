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В Березовском осуждены похитители шести автомобилей иностранного производства
10 апрель 2018 (10:47)
УрБК, Екатеринбург, 10.04.2018. Березовский городской суд вынес приговор двум местным жителям Артему Токареву и Дмитрию Серебренникову, которые были признаны в хищении шести автомобилей иностранного производства, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
Делопроизводство проводилось по пункту «в» части 3 статьи 158 УК РФ «Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба, в крупном размере», а также по части 3 статьи 30, пункта «в» части 3 статьи 158 УК РФ «Покушение на кражу, совершенную группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба, в крупном размере».
В суде было установлено, что машины были похищены с марта по июнь 2017 года. Автомобили угоняли в Екатеринбурге и Березовском. В седьмом эпизоде кража автомобиля сорвалась — злоумышленников вспугнул владелец транспортного средства.
«Токарев обеспечивал доставку Серебренникова на место хищения, участвовал в выборе предмета кражи, следил за безопасностью в момент совершения преступных действий, а затем обеспечивал сопровождение угнанных автомобилей. Серебренников, в свою очередь, непосредственно совершал действия, связанные с раскодированием сигнализации, проникал в салон автомобилей, запускал двигатель и уезжал на украденных автомобилях с мест происшествия», — говорится в сообщении.
Среди похищенных автомобилей значились марки Kia Ceed, Hyundai i30, Toyota Corolla, Hyundai Solaris. Общая сумма ущерба составила 3 млн руб. Отмечается, что три автомобиля в итоге были возвращены владельцам.
В ходе судебного разбирательства А. Токарев перечислил четырем потерпевшим в счет возмещения причиненного ущерба по 5 тыс. руб., всего на сумму 20 тыс. руб. В период расследования уголовного дела на автомашины обвиняемых был наложен арест в целях восстановления прав потерпевших и исполнения приговора.
Суд назначил Артему Токареву наказание в виде лишения свободы на срок 6,5 лет, Дмитрию Серебренникову — на срок 6 лет 7 месяцев. Оба будут отбывать наказание в исправительной колонии общего режима.
Делопроизводство проводилось по пункту «в» части 3 статьи 158 УК РФ «Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба, в крупном размере», а также по части 3 статьи 30, пункта «в» части 3 статьи 158 УК РФ «Покушение на кражу, совершенную группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба, в крупном размере».
В суде было установлено, что машины были похищены с марта по июнь 2017 года. Автомобили угоняли в Екатеринбурге и Березовском. В седьмом эпизоде кража автомобиля сорвалась — злоумышленников вспугнул владелец транспортного средства.
«Токарев обеспечивал доставку Серебренникова на место хищения, участвовал в выборе предмета кражи, следил за безопасностью в момент совершения преступных действий, а затем обеспечивал сопровождение угнанных автомобилей. Серебренников, в свою очередь, непосредственно совершал действия, связанные с раскодированием сигнализации, проникал в салон автомобилей, запускал двигатель и уезжал на украденных автомобилях с мест происшествия», — говорится в сообщении.
Среди похищенных автомобилей значились марки Kia Ceed, Hyundai i30, Toyota Corolla, Hyundai Solaris. Общая сумма ущерба составила 3 млн руб. Отмечается, что три автомобиля в итоге были возвращены владельцам.
В ходе судебного разбирательства А. Токарев перечислил четырем потерпевшим в счет возмещения причиненного ущерба по 5 тыс. руб., всего на сумму 20 тыс. руб. В период расследования уголовного дела на автомашины обвиняемых был наложен арест в целях восстановления прав потерпевших и исполнения приговора.
Суд назначил Артему Токареву наказание в виде лишения свободы на срок 6,5 лет, Дмитрию Серебренникову — на срок 6 лет 7 месяцев. Оба будут отбывать наказание в исправительной колонии общего режима.
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