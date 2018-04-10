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Минфин предложил с июля снизить порог на беспошлинный ввоз посылок в РФ до 500 евро

УрБК, Москва, 10.04.2018. Минфин РФ предлагает с 1 июля 2018 года ввести пошлины на ввоз в Россию посылок из зарубежных интернет-магазинов стоимостью выше 500 евро. Соответствующий документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.



Сейчас граждане могут получить в РФ без уплаты пошлин посылки на сумму до 1 тыс. евро в месяц и общим весом до 31 килограмма. Если стоимость или вес таких посылок окажется выше, придется заплатить 30-процентную пошлину. Вместе с тем, для багажа действуют отдельные нормы беспошлинного ввоза: для воздушного транспорта — 10 тыс. евро и 50 килограммов, для остального транспорта и пешего порядка — 1 тыс. 500 евро и 50 килограммов.



Опубликованный документ касается только посылок (как доставляемых перевозчиками, так и пересылаемых почтой). Норму по весу планируется оставить на уровне 31 килограмма, а беспошлинный порог по стоимости — снизить с 1 июля 2018 года до 500 евро в месяц, а с 1 января 2019 года — до 200 евро.

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