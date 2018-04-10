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Импорт легковых автомобилей в РФ в январе-феврале 2018 года вырос на 46,4%
10 апрель 2018 (09:23)
УрБК, Москва, 10.04.2018. Импорт легковых автомобилей в России в январе-феврале 2018 года вырос на 46,4% в годовом выражении — до 34,6 тыс. штук. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на данные Федеральной таможенной службы (ФТС).
Импорт легковых машин в деньгах за отчетный период вырос на 19,3% до 825 млн долл. США. Импорт грузовых автомобилей за первые два месяца 2018 года снизился на 4,3% до 2,3 тыс. единиц, а в деньгах — наоборот, вырос на 17,1% — до 288 млн долл. США, говорится в статистике ФТС.
Импорт легковых автомобилей в Россию в 2017 году незначительно вырос — на 0,26% (700 машин) по сравнению с 2016 годом, до 267,7 тыс. машин, в денежном выражении он вырос на 11,1%, до 6,698 млрд долл. США. Импорт грузовых машин за 2017 год вырос на 56,7%, до 31,8 тыс. единиц, в денежном измерении — в 1,9 раза, до 1,999 млрд долл. США.
Экспорт легковых автомобилей из России в январе-феврале 2018 года вырос на 1,6% в годовом выражении, до 9,5 тыс. штук. Экспорт легковых машин в деньгах за отчетный период снизился на 1,4% до 133,5 млн долл. США. Экспорт грузовых автомобилей за первые два месяца 2018 года снизился на 19,8%, до 1,6 тыс. единиц, в деньгах — на 44,8% до 30,6 млн долл. США, говорится в статистике ФТС.
Экспорт легковых автомобилей из России в 2017 году вырос на 24,12% по сравнению с 2016 годом и составил 84,4 тыс. единиц. В денежном выражении объем экспорта вырос на 20,3%, до 1,32 млрд долл. США. Экспорт грузовых автомобилей в штуках за прошлый год вырос на 2,1%, до 14,6 тыс. единиц, а в деньгах снизился на 4,8%, до 336 млн долл. США.
Импорт легковых машин в деньгах за отчетный период вырос на 19,3% до 825 млн долл. США. Импорт грузовых автомобилей за первые два месяца 2018 года снизился на 4,3% до 2,3 тыс. единиц, а в деньгах — наоборот, вырос на 17,1% — до 288 млн долл. США, говорится в статистике ФТС.
Импорт легковых автомобилей в Россию в 2017 году незначительно вырос — на 0,26% (700 машин) по сравнению с 2016 годом, до 267,7 тыс. машин, в денежном выражении он вырос на 11,1%, до 6,698 млрд долл. США. Импорт грузовых машин за 2017 год вырос на 56,7%, до 31,8 тыс. единиц, в денежном измерении — в 1,9 раза, до 1,999 млрд долл. США.
Экспорт легковых автомобилей из России в январе-феврале 2018 года вырос на 1,6% в годовом выражении, до 9,5 тыс. штук. Экспорт легковых машин в деньгах за отчетный период снизился на 1,4% до 133,5 млн долл. США. Экспорт грузовых автомобилей за первые два месяца 2018 года снизился на 19,8%, до 1,6 тыс. единиц, в деньгах — на 44,8% до 30,6 млн долл. США, говорится в статистике ФТС.
Экспорт легковых автомобилей из России в 2017 году вырос на 24,12% по сравнению с 2016 годом и составил 84,4 тыс. единиц. В денежном выражении объем экспорта вырос на 20,3%, до 1,32 млрд долл. США. Экспорт грузовых автомобилей в штуках за прошлый год вырос на 2,1%, до 14,6 тыс. единиц, а в деньгах снизился на 4,8%, до 336 млн долл. США.
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