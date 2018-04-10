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В I квартале с территории Свердловской области в бюджет РФ поступили 84 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 10.04.2018. За январь-март 2018 года с территории Свердловской области в консолидированный бюджет РФ поступили 84 млрд руб., что на 16% или на 11,6 млрд руб. больше поступлений аналогичного периода 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба регионального Управления ФНС России.



Поступления в федеральный бюджет составили 29,5 млрд руб., что больше поступлений I квартала 2017 года на 18,2% или на 4,5 млрд руб. Основная доля доходов федерального бюджета обеспечена поступлением налога на добавленную стоимость (78,6%) — 23,2 млрд руб., что на 13,6% или на 2,8 млрд руб. больше относительно аналогичного периода прошлого года.



По налогу на добавленную стоимость на товары, ввозимые на территорию РФ из Республики Беларусь и Республики Казахстан, перечислено 2,4 млрд руб., что на 17,4% или на 0,3 млрд руб. больше поступлений января-марта 2017 года.



За I квартал 2018 года налога на прибыль организаций, зачисляемого в федеральный бюджет, поступило 3,8 млрд руб., что в 1,6 раза или на 1,4 млрд руб. больше поступлений, чем за аналогичный период 2017 года.



В областной бюджет мобилизовано 45,3 млрд руб. налоговых и неналоговых платежей, администрируемых налоговыми органами, что на 15,3% или на 6 млрд руб. больше поступлений января-марта 2017 года.



Основная часть доходов областного бюджета обеспечена за счет поступлений налога на прибыль организаций (51,3%), налога на доходы физических лиц (34,4%).



За январь-март 2018 года налога на прибыль организаций, зачисляемого в бюджет субъекта РФ, поступило 23,3 млрд руб., что в 1,2 раза или на 4,1 млрд руб. больше поступлений аналогичного периода прошлого года.



По налогу на доходы физических лиц отчисления в областной бюджет составили 22 млрд руб., что на 14,9% или на 2,8 млрд руб. больше поступлений I квартала 2017 года.



В доходы бюджетов муниципальных образований перечислено налогов 9,2 млрд руб., с увеличением на 12,8%, или на 1 млрд руб., в том числе по налогу на доходы физических лиц поступило 6,4 млрд руб., с ростом на 12,1% к январю-марту 2017 года.



Доходов по страховым взносам на обязательное социальное страхование за I квартал 2018 года перечислено 40,6 млрд руб., что на 10,1% или на 3,7 млрд руб. больше поступлений аналогичного периода 2017 года.

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