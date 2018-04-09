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ФАС России направила предупреждения нефтяным компаниям за создание дефицита на рынке бензина

ФАС России призвала нефтяные компании ОАО «ТАИФ НК», АО «ФортеИнвест» и ОАО «Сургутнефтегаз» к соблюдению антимонопольного законодательства при продажах бензина и дизельного топлива на российском рынке. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



«В марте 2018 года нефтяные компании ОАО «ТАИФ НК» и АО «ФортеИнвест» увеличили поставки автомобильных бензинов и дизельного топлива на экспорт при одновременном сокращении поставок на внутренний рынок РФ. Это привело к ограничению предложения объемов товара как в биржевом, так и внебиржевом сегментах рынка, созданию дисбаланса спроса и предложения и оказало существенное влияние на увеличение цены товара», — говорится в сообщении антимонопольной службы.



Так, по итогам мониторинга за 2017 год поставка светлых нефтепродуктов на внутренний рынок со стороны ОАО «ТАИФ НК» и АО «ФортеИнвест» сократилось до 12% и 4% от объема производства соответственно. Такие действия, по оценке ведомства, противоречат четырехстороннему соглашению, заключенному в 2011 году между нефтяными компаниями, ФАС России, Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору и Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии.



«В случае невыполнения положений соглашения, ФАС России может принять решение о возбуждении дела о нарушении антимонопольного законодательства. Санкцией за такое нарушение может стать изъятие необоснованно полученного дохода», — отмечают в пресс-службе.



Кроме этого, внимание ведомства привлекла структура биржевых продаж ОАО «Сургутнефтегаз». В частности, в период с 28 марта по 3 апреля 2018 года биржевая торговля компании осуществлялось неравномерно и преимущественно крупными сделками. При этом сделки заключались в период менее одной секунды по цене ниже цен, сложившихся на биржевых торгах.



«Эти действия ОАО «Сургутнефтегаз» привели к созданию искусственного дефицита на базисе поставки и резкому росту цены на автомобильный бензин. В результате в марте 2018 года рост биржевого индекса на базисе поставки ООО «КИНЕФ» составил 6%», — поясняют в ведомстве.



По мнению ФАС России, подобные действия ОАО «Сургутнефтегаз» могут быть следствием согласованных действий (статья 11 и статья 11.1 закона о защите конкуренции).



На основании изложенного ведомство призывает компании устранить эти факты и в целях исправления ситуации привести биржевую торговлю в соответствие с нормами четырехстороннего соглашения и российского законодательства.

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