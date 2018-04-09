Новости дня
«ЭнергосбыТ Плюс» готовит более 20 тыс. судебных исков к своим должникам на Среднем Урале
9 апрель 2018 (18:01)
УрБК, Екатеринбург, 09.04.2018. Компания «ЭнергосбыТ Плюс» направила своим должникам более 20 тыс. досудебных уведомлений. Об этом сообщает пресс-служба компании.
Долг потребителей превысил 200 млн руб. Ресурсоснабжающая организация направит исковые заявления в суд, если долг не будет погашен в срок.
«Уведомления получат жители Асбеста (3 тыс. 029 шт.), Белоярского (5 тыс. 251 шт.), Богдановича (2 тыс. 352 шт.), Каменска-Уральского (4 тыс. 095 шт.), Камышлова (3 тыс. 008 шт.), Малышева (650 шт.), Сухого Лога (1 тыс. 756 шт). Самая внушительная сумма долга у абонента Белоярского — 263 тыс. руб.», — говорится в сообщении.
Энергосбытовая компания направит исковые заявления в суд, если абонент не погасит задолженность в установленный срок. Кроме основного долга, с должника взыщут пени, оплату госпошлины и судебных издержек.
Долг потребителей превысил 200 млн руб. Ресурсоснабжающая организация направит исковые заявления в суд, если долг не будет погашен в срок.
«Уведомления получат жители Асбеста (3 тыс. 029 шт.), Белоярского (5 тыс. 251 шт.), Богдановича (2 тыс. 352 шт.), Каменска-Уральского (4 тыс. 095 шт.), Камышлова (3 тыс. 008 шт.), Малышева (650 шт.), Сухого Лога (1 тыс. 756 шт). Самая внушительная сумма долга у абонента Белоярского — 263 тыс. руб.», — говорится в сообщении.
Энергосбытовая компания направит исковые заявления в суд, если абонент не погасит задолженность в установленный срок. Кроме основного долга, с должника взыщут пени, оплату госпошлины и судебных издержек.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Жители Екатеринбурга задолжали энергетикам за тепло и горячую воду 3,6 млрд рублей
- «Т Плюс» может в сентябре отключить от энергоснабжения 150 тыс. должников на Среднем Урале
- За полгода из зарплат свердловчан удержали 41,5 млн руб. за долги по услугам ЖКХ
- Задолженность физлиц в Свердловской области за электроэнергию превышает 570 млн рублей
- В Свердловской области энергетики через суд взыщут 411 млн рублей для Фонда капремонта