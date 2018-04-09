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«ЭнергосбыТ Плюс» готовит более 20 тыс. судебных исков к своим должникам на Среднем Урале

УрБК, Екатеринбург, 09.04.2018. Компания «ЭнергосбыТ Плюс» направила своим должникам более 20 тыс. досудебных уведомлений. Об этом сообщает пресс-служба компании.



Долг потребителей превысил 200 млн руб. Ресурсоснабжающая организация направит исковые заявления в суд, если долг не будет погашен в срок.



«Уведомления получат жители Асбеста (3 тыс. 029 шт.), Белоярского (5 тыс. 251 шт.), Богдановича (2 тыс. 352 шт.), Каменска-Уральского (4 тыс. 095 шт.), Камышлова (3 тыс. 008 шт.), Малышева (650 шт.), Сухого Лога (1 тыс. 756 шт). Самая внушительная сумма долга у абонента Белоярского — 263 тыс. руб.», — говорится в сообщении.



Энергосбытовая компания направит исковые заявления в суд, если абонент не погасит задолженность в установленный срок. Кроме основного долга, с должника взыщут пени, оплату госпошлины и судебных издержек.

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