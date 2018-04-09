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Доходы бюджета Свердловской области за январь-март составили 52,8 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 09.04.2018. Согласно оперативной информации министерства финансов Свердловской области, в I квартале 2018 года в региональную казну поступило 52,8 млрд руб. Об этом сообщает департамент информполитики Среднего Урала.



В минфине отмечают, что доходы бюджета в январе-марте текущего года на 6 млрд руб. или на 12,8% превышают прошлогодние показатели первого квартала.



При этом поступления по налоговым и неналоговым платежам в бюджет возросли на 6,3 млрд руб. (на 14,8%), а безвозмездные перечисления из федерального бюджета сократились на 0,3 млрд руб. (на 8,4%).

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