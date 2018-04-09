На ЕВРАЗ НТМК ввели в эксплуатацию новую доменную печь

УрБК, Екатеринбург, 09.04.2018. На ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле ввели в эксплуатацию новую доменную печь № 7. Об этом сообщает региональный центр корпоративных отношений «Урал» горно-металлургического холдинга.В торжественной церемонии приняли участие губернатор Евгений Куйвашев, президент ЕВРАЗ Холдинга Александр Фролов, управляющий директор ЕВРАЗ НТМК и ЕВРАЗ КГОКа Алексей Кушнарев и глава Нижнего Тагила Сергей Носов.«Мы построили новую доменную печь в рекордные сроки — за 18 месяцев. Все трудоемкие операции на печи автоматизированы, мощная система аспирации улавливает выбросы во время выпусков чугуна», — отметил Алексей Кушнарев.Объем новой печи составляет 2 тыс. 200 кубометров, проектная мощность — 2,5 млн т чугуна в год. Домна оборудована двумя литейными дворами с полностью закрытыми главными и транспортными желобами, автоматизированными системами верхней и нижней загрузки сырья, воздухонагревателями бесшахтного типа и мощными аспирационными установками.На строительстве доменной печи № 7 были круглосуточно заняты около 1 тыс. человек. За время работ было уложено 26 тыс. т бетона, смонтировано 21,5 тыс. т металлоконструкций. Проложено 670 километров кабеля, 3 километра железнодорожных путей, 2 км автомобильных дорог.Инвестиции компании в проект строительства новой доменной печи № 7 составили 196 млн долл. США.