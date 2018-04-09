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В Свердловской области в связи с потеплением закрыли шесть ледовых переправ
9 апрель 2018 (17:34)
УрБК, Екатеринбург, 09.04.2018. В связи с потеплением на Среднем Урале сотрудники государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС) ежедневно ведут мониторинг состояния ледовых переправ. По итогам обследования признаны небезопасными 6 переправ, все они закрыты, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.
Пять ледовых переправ закрыты в Гаринском городском округе и одна — в Слободо-Туринском муниципальном районе. Сотрудники МЧС совместно с представителями собственников установили на них знаки «Въезд запрещён», а на подъездных путях с помощью спецтехники сформировали снежные отвалы.
На территории Свердловской области пока продолжают действовать 12 ледовых переправ, безопасность которых находится под постоянным контролем сотрудников ГИМС. В ближайшую неделю их также планируют закрыть.
Пять ледовых переправ закрыты в Гаринском городском округе и одна — в Слободо-Туринском муниципальном районе. Сотрудники МЧС совместно с представителями собственников установили на них знаки «Въезд запрещён», а на подъездных путях с помощью спецтехники сформировали снежные отвалы.
На территории Свердловской области пока продолжают действовать 12 ледовых переправ, безопасность которых находится под постоянным контролем сотрудников ГИМС. В ближайшую неделю их также планируют закрыть.
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