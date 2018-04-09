Дайджест
ЦБ отозвал лицензию у севастопольского банка ВВБ
9 апрель 2018 (17:31)
Банк России отозвал лицензию у севастопольского банка ВВБ. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.
На балансе ВВБ образовался значительный объем проблемных активов и имущества, учтенного по завышенной стоимости. Из-за этого в декабре прошлого года банк оказался неспособным исполнять требования кредиторов, отмечают в ЦБ.
«В целях защиты интересов кредиторов и вкладчиков банк ВВБ с учетом его значимости для республики Крым и города Севастополь приказом Банка России был введен мораторий на удовлетворение требований кредиторов», — говорится в сообщении.
В кредитной организации назначена временная администрация.
На балансе ВВБ образовался значительный объем проблемных активов и имущества, учтенного по завышенной стоимости. Из-за этого в декабре прошлого года банк оказался неспособным исполнять требования кредиторов, отмечают в ЦБ.
«В целях защиты интересов кредиторов и вкладчиков банк ВВБ с учетом его значимости для республики Крым и города Севастополь приказом Банка России был введен мораторий на удовлетворение требований кредиторов», — говорится в сообщении.
В кредитной организации назначена временная администрация.
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