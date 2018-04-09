Дайджест

ЦБ отозвал лицензию у севастопольского банка ВВБ

Банк России отозвал лицензию у севастопольского банка ВВБ. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.



На балансе ВВБ образовался значительный объем проблемных активов и имущества, учтенного по завышенной стоимости. Из-за этого в декабре прошлого года банк оказался неспособным исполнять требования кредиторов, отмечают в ЦБ.



«В целях защиты интересов кредиторов и вкладчиков банк ВВБ с учетом его значимости для республики Крым и города Севастополь приказом Банка России был введен мораторий на удовлетворение требований кредиторов», — говорится в сообщении.



В кредитной организации назначена временная администрация.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: