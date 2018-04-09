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В Израиле отказались комментировать авиаудар по Сирии

9 апрель 2018 (17:31)

Представитель военного ведомства Израиля отказался комментировать сообщения о ракетном ударе по сирийской авиабазе T-4 в провинции Хомс, передает РИА «Новости».

«Мы это не комментируем», — заявил агентству представитель пресс-службы ведомства.

Ранее сирийское агентство SANA опубликовало видеозапись ракетного удара по авиабазе в провинции Хомс. Также стало известно о погибших при ракетном ударе по авиабазе Сирии.

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