Дайджест
В Израиле отказались комментировать авиаудар по Сирии
9 апрель 2018 (17:31)
Представитель военного ведомства Израиля отказался комментировать сообщения о ракетном ударе по сирийской авиабазе T-4 в провинции Хомс, передает РИА «Новости».
«Мы это не комментируем», — заявил агентству представитель пресс-службы ведомства.
Ранее сирийское агентство SANA опубликовало видеозапись ракетного удара по авиабазе в провинции Хомс. Также стало известно о погибших при ракетном ударе по авиабазе Сирии.
«Мы это не комментируем», — заявил агентству представитель пресс-службы ведомства.
Ранее сирийское агентство SANA опубликовало видеозапись ракетного удара по авиабазе в провинции Хомс. Также стало известно о погибших при ракетном ударе по авиабазе Сирии.
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