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На Сахалине 30 рыбаков застряли на льдине

МЧС проводит операцию по спасению около 30 рыбаков с оторвавшейся льдины на Сахалине. Об этом сообщается на сайте ведомства.



«Оперативному дежурному Центра управления в кризисных ситуациях главного управления МЧС России по Сахалинской области поступила информация о том, что в заливе Мордвинова (юго-восточное побережье острова Сахалин) произошел отрыв льда с людьми», — говорится в сообщении.



Как отмечается, в 500 метрах от берега на ледяном поле образовалась трещина шириной 10 метров, за которой находятся около 30 рыбаков-любителей. Протяженность льдины составляет несколько километров.

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