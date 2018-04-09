Новости дня
Заявка на «ЭКСПО-2025» будет представлена на стенде Свердловской области на выставке «Иннопром-2018»
9 апрель 2018 (17:02)
УрБК, Екатеринбург, 09.04.2018. На девятой международной промышленной выставке «Иннопром-2018» в Екатеринбурге будет представлен стенд Свердловской области, посвященный двум темам, сообщает департамент информполитики региона.
В первой части экспозиции продемонстрируют концепцию «умного региона» через внедрение цифровых технологий, во второй — российскую заявку на «ЭКСПО-2025».
По словам министра инвестиций и развития Свердловской области Виктории Казаковой, ведомство в настоящее время принимает заявки от региональных компаний, которые работают над внедрением «умных технологий» в образование, медицину, транспорт, городское пространство».
Международная промышленная выставка «Иннопром-2018» пройдет в Екатеринбурге в МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» с 9 по 12 июля. Тема выставки — «Цифровое производство», страна-партнер — Республика Корея. Одновременно с выставкой в МВЦ пройдет пятое Российско-Китайское ЭКСПО.
В первой части экспозиции продемонстрируют концепцию «умного региона» через внедрение цифровых технологий, во второй — российскую заявку на «ЭКСПО-2025».
По словам министра инвестиций и развития Свердловской области Виктории Казаковой, ведомство в настоящее время принимает заявки от региональных компаний, которые работают над внедрением «умных технологий» в образование, медицину, транспорт, городское пространство».
Международная промышленная выставка «Иннопром-2018» пройдет в Екатеринбурге в МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» с 9 по 12 июля. Тема выставки — «Цифровое производство», страна-партнер — Республика Корея. Одновременно с выставкой в МВЦ пройдет пятое Российско-Китайское ЭКСПО.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать