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Заявка на «ЭКСПО-2025» будет представлена на стенде Свердловской области на выставке «Иннопром-2018»

УрБК, Екатеринбург, 09.04.2018. На девятой международной промышленной выставке «Иннопром-2018» в Екатеринбурге будет представлен стенд Свердловской области, посвященный двум темам, сообщает департамент информполитики региона.



В первой части экспозиции продемонстрируют концепцию «умного региона» через внедрение цифровых технологий, во второй — российскую заявку на «ЭКСПО-2025».



По словам министра инвестиций и развития Свердловской области Виктории Казаковой, ведомство в настоящее время принимает заявки от региональных компаний, которые работают над внедрением «умных технологий» в образование, медицину, транспорт, городское пространство».



Международная промышленная выставка «Иннопром-2018» пройдет в Екатеринбурге в МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» с 9 по 12 июля. Тема выставки — «Цифровое производство», страна-партнер — Республика Корея. Одновременно с выставкой в МВЦ пройдет пятое Российско-Китайское ЭКСПО.

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