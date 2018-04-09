Атомщики совершенствуют профмастерство

В Екатеринбурге 5 апреля подвели итоги соревнований в двух номинациях II чемпионата профессионального мастерства работников предприятий АО «Концерн Росэнергоатом» (электроэнергетического дивизиона Госкорпорации «Росатом») REASkills 2018. Он представляет собой первую ступень состязаний по методике WorldSkills, направленных на повышение качества подготовки специалистов во всем мире. В число призеров соревнований, состоявшихся в уральской столице, вошли специалисты Белоярской АЭС (г. Заречный).Чемпионат REASkills 2018 проходил в Екатеринбурге со 2 по 5 апреля. На площадке Уральского радиотехнического колледжа им. А. С. Попова атомщики соревновались по двум из 14 компетенций: «Электроника» и «Сетевое и системное администрирование». В состязаниях приняли участие 12 специалистов, прошедших отборочный тур и представляющих атомные станции, АО «Атомтехэнерго» и АО «Консист-ОС», их сопровождали 12 экспертов. По остальным 12 компетенциям чемпионат REASkills 2018 проходит в Курчатове, Удомле, Нововоронеже, Чебоксарах и Балаково.«Задания для участников были разработаны на основе заданий чемпионата WorldSkills Hi-Tech, и в чём-то стали даже сложнее», — сказал главный эксперт компетенции «Сетевое и системное администрирование»Михаил Афанасьев.В ходе состязаний сисадмины продемонстрировали свои знания сетевых технологий и операционных систем Windows и Linux, настраивали оборудование и даже взламывали пароли. Электроники, в свою очередь, разрабатывали с нуля однослойную печатную плату. Платы изготавливались по схемам участников непосредственно в дни конкурса, и в финале участники представили собранный на их основе электронный светофор со звуковым сопровождением, сделанный по требованиям ГОСТ и мировым стандартам.«Идеальное задание для конкурса — это то, которое в случае ошибки на первом этапе не обнуляет остальную работу. Мы постарались разработать именно такие задания», — сказал главный эксперт компетенции «Электроника» Александр Золотарёв.По итогам чемпионата в компетенции «Сетевое и системное администрирование» первое место занял оператор ВКС «Консист-ОС» Дмитрий Титов (наставник Роман Епишин), второе — ведущий специалист «Консист-ОС» Владимир Тарасов (наставник Владимир Федулов), третье — инженер-электроник ОИКТ Белоярской АЭС Иван Канищев (наставник Сергей Отливанов).В компетенции «Электроника» первое и второе места у Ленинградской АЭС: инженер Роман Крайнов (наставник Александр Неизвестных) — золото, электрослесарь Игорь Кузьминых (наставник Андрей Стельмашук) — серебро. Третье место занял инженер-электроник ЦТАИ Андрей Шалагин Белоярской АЭС (наставник Вадим Тукмачев).«В нашей компетенции основная борьба развернулась между специалистами ЛАЭС — это говорит о хорошей предварительной подготовке. Но я думаю, что мы можем выступить ещё лучше, и, надеюсь, это покажет AtomSkills», — сказал победитель Роман Крайнов.Отметим, что соревнования по методике WorldSkills являются важным элементом планомерной работы структур ГК «Росатом» в сфере развития профессионального образования и повышения квалификации персонала. Она направлена на сохранение высокой планки профподготовки, позволяющей Госкорпорации быть одним из лидеров на мировом рынке. Состязания проходят на нескольких уровнях.Так, REASkills является первым этапом, по итогам которого будут отобраны участники в команду Концерна Росэнергоатом на отраслевой чемпионат профмастерства AtomSkills 2018. Лучшие в компетенциях AtomSkills в возрасте до 28 лет, в свою очередь, войдут в единую сборную команду ГК «Росатом» в национальном WorldSkills Hi-Tech 2018.Таким образом, профессионализм сотрудников Росэнергоатома оценят на уровне дивизиона, отрасли и всей России. Эксперты отмечают, что в конечном счете результаты чемпионатов по методике WorldSkills помогают определить, какие изменения необходимы в системе подготовки и обучения профессионалов мирового уровня. Именно такие специалисты нужны для обеспечения безопасной эксплуатации АЭС и реализации стратегических целей дивизиона.