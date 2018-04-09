Бессрочная реформа

Внедрение новой маршрутной сети для общественного транспорта в Екатеринбурге может затянуться на неопределенный срок. Первоначальные планы проводить реформу резким скачком, судя по всему, отложили в долгий ящик. Городские власти одновременно увязли в согласованиях своих планов с ГИБДД и ФАС. Кроме того, недавние нововведения в общественном транспорте популярностью у пассажиров не пользуются: это показала, в частности, статистика по пересадочному тарифу. В этой связи прогнозы администрации города о будущем новой маршрутной сети становятся все более размытыми.Напомним, впервые власти Екатеринбурга планировали запустить транспортную реформу с 1 июля 2017 года. Тогда одновременно должны были заработать новая маршрутная сеть, пересадочные тарифы, выделенные полосы и другое. Однако в то время горадминистрация столкнулась с протестами горожан, и стратегия реформы была скорректирована. Предполагалось провести ее в два этапа.До 1 июля 2019 года планировалось постепенно отменить ряд маршрутов и перестроить их под идеологию новой транспортной схемы, создав систему пересадок. Одновременно с этим в Екатеринбурге должны были проводиться работы по обустройству выделенных полос для пневмоколесного транспорта и обособлению трамвайных путей, а также внедрение пересадочного тарифа и обновление парка. С 1 июля следующего года должна быть запущена вся новая схема движения всего общественного транспорта.Из всех перечисленных пунктов администрации города удалось без перебоев запустить только повременной тариф (с 1 февраля 2018 года). Отмена маршрутов увязла в спорах с УФАС по Свердловской области еще в конце прошлого года. Еще на 2017 год в рамках первого этапа транспортной реформы была запланирована отмена 12 маршрутов. Из них убрали из сети только восемь. Для того, чтобы ликвидировать остальные, администрации города необходимо было отторговать альтернативные маршруты, но итоги аукциона отменила ФАС. Судебные споры муниципалитета с антимонопольщиками длятся до настоящего времени.Как пояснил сегодня на пресс-конференции заместитель главы администрации города по вопросам благоустройства, транспорта и экологии Евгений Архипов, без окончания разбирательств с региональным ФАС провести новые торги будет невозможно.С выделенными полосами для пневмоколесного транспорта также не было все благополучно. На протяжении нескольких месяцев горадминистрация спорила по вопросу высвобождения дорог с ГИБДД. Относительное перемирие муниципальных властей и Госавтоинспекции наступило лишь в преддверии Чемпионата мира по футболу, однако нет никаких гарантий, что конфликт не возникнет снова после окончания мундиаля.Еще один пункт реформы — обновление технического парка — также нельзя назвать близким к выполнению. Работа здесь продвигалась только в плане замены старых автобусов на новые (и то благодаря дополнительному финансированию, которое город получил к ЧМ-2018). С другими видами транспорта ситуация оказалась хуже.По словам Евгения Архипова, степень износа трамвайного парка в Екатеринбурге достигла 80%. Средний возраст трамваев составляет 34 года. Некоторые вагоны эксплуатируются 44 года.«Основную часть всего подвижного состава представляют собой чешские вагоны «Татра» моделей Т3 и Т3М. В Екатеринбурге более 300 таких вагонов, а в России — более 9 тысяч. Понятно, что ни одно производство такой парк не обновит и не обеспечит», — сказал Е. Архипов, добавив, что в ближайшее время для Екатеринбурга планируется купить всего пять новых трамваев.Запуск повременного тарифа хотя и прошел бесперебойно, однако сам проект на сегодня успешным назвать нельзя. По оценке администрации Екатеринбурга, после старта программы повременной сеткой воспользовался только 1% от общего числа пользователей электронных проездных билетов. Это составляет около 2 тыс. пассажиров из почти 400 тыс. обладателей «Екарты». Именно столько человек, по словам Е. Архипов, посчитали, что повременной тариф действительно позволит им сэкономить на проезде.Новая маршрутная схема, судя по заявлению чиновника, также может измениться, как и окончательные сроки ее внедрения. Во время сегодняшней пресс-конференции замглавы администрации города не опроверг и не подтвердил прежнюю дату ее запуска.«Мы долго анализировали и до сих пор получаем предложения по новой маршрутной сети. Мы не хотели бы делать для жителей шоковую терапию, когда они, проснувшись, понимают, что весь транспорт в Екатеринбурге движется совершенно по новой системе. Мы хотим от этого уйти и в плановом режиме, аккуратно, без каких-то потрясений, потихоньку внедрять эту сеть», — сказал замглавы администрации города.Впрочем, подобное заявление могло прозвучать не столько из-за заботы о пассажирах, сколько из-за многочисленных проблем при согласовании всей транспортной реформы с различными ведомствами. Ведь именно судебные споры стали причиной отсрочки изменений на неопределенный срок.