Новости дня
Официальный курс долл. США вырос на 74 коп., евро — на 1,17 руб.
9 апрель 2018 (15:43)
УрБК, Москва, 09.04.2018. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 10 апреля 2018 года. Курс долл. США вырос на 74 коп., до 58,57 руб., евро — на 1,17 руб, до 71,88 руб.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Официальный курс долл. США вырос на 25 коп., евро — на 11 коп.
- Официальный курс долл. США вырос на 22 коп., евро — на 3 коп.
- Официальный курс долл. США вырос на 25 коп., евро — на 32 коп.
- Официальный курс долл. США вырос на 2 коп., евро — на 4 коп.
- Официальный курс долл. США вырос на 17 коп., евро — на 9 коп.