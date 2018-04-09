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Официальный курс долл. США вырос на 74 коп., евро — на 1,17 руб.

УрБК, Москва, 09.04.2018. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 10 апреля 2018 года. Курс долл. США вырос на 74 коп., до 58,57 руб., евро — на 1,17 руб, до 71,88 руб.

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