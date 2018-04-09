Новости дня
Mitsubishi отзывает в России 4,7 тыс. автомобилей Lancer из-за некорректной работы подушки безопасности
9 апрель 2018 (15:08)
УрБК, Москва, 09.04.2018. Российский дилерский центр Mitsubishi, ООО «ММС Рус», отзывает 4 тыс. 780 автомобилей марки Mitsubishi (Lancer), реализованных в РФ с июля 2009 года по февраль 2010 года. Об этом сообщает пресс-служба Росстандарта.
Причиной отзыва является возможное некорректное срабатывание подушки безопасности водителя. На транспортных средствах будет произведена замена патрона подушки.
Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.
Причиной отзыва является возможное некорректное срабатывание подушки безопасности водителя. На транспортных средствах будет произведена замена патрона подушки.
Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- В России отзывают более 86 тыс. автомобилей Mitsubishi Outlander из-за проблем с подушками безопасности
- Mercedes-Benz отзывает более 6,6 тыс. автомобилей в России для проверки работы подушки безопасности
- Mitsubishi отзывает из России более 100 тыс. автомобилей из-за проблем с подушками безопасности
- Компания «ММС Рус» отзывает более 47 тыс. проданных в России автомобилей Mitsubishi L200
- Mitsubishi отзывает более 140 тыс. автомобилей Lancer