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Mitsubishi отзывает в России 4,7 тыс. автомобилей Lancer из-за некорректной работы подушки безопасности

УрБК, Москва, 09.04.2018. Российский дилерский центр Mitsubishi, ООО «ММС Рус», отзывает 4 тыс. 780 автомобилей марки Mitsubishi (Lancer), реализованных в РФ с июля 2009 года по февраль 2010 года. Об этом сообщает пресс-служба Росстандарта.



Причиной отзыва является возможное некорректное срабатывание подушки безопасности водителя. На транспортных средствах будет произведена замена патрона подушки.



Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

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