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В 2018 году ЕМУП «Спецавтобаза» намерено сменить организационно-правовую форму

УрБК, Екатеринбург, 09.04.2018. Екатеринбургское муниципальное унитарное предприятие (ЕМУП) «Спецавтобаза» намерено сменить организационно-правовую форму. Об этом сегодня в ходе пресс-конференции в Екатеринбурге рассказал директор предприятия Нафик Фамиев.



Напомним, с 1 июля 2018 года ЕМУП «Спецавтобаза» станет исполнять функции регионального оператора по сбору, вывозу и утилизации твердых коммунальных отходов (ТКО) в восточной зоне Свердловской области, к которой отнесен и Екатеринбург.



«На сегодняшний день у нашего предприятия организационно-правовая форма муниципальное предприятие, а замахнулись мы на регионального оператора, то есть какие-то межмуниципальные виды деятельности. Конечно, эта организационно-правовая форма нас несколько сдерживает. Есть масса вещей, которые очень неудобны, в том числе по ФЗ-44. Первым делом проговаривался вопрос возможности акционирования», — прокомментировал Нафик Фамиев.



По его словам, на предприятии уже составили график работ по акционированию, «Спецавтобаза» готовится к аудиту и сведению промежуточных балансов. Подать все необходимые документы в департамент по управлению муниципальным имуществом (ДУМИ) администрации Екатеринбурга компания планирует в августе. После этого ДУМИ выберет новую организационно-правовую форму.



«Либо это будет акционерное общество, либо ООО (общество с ограниченной ответственностью — прим. ред.). Но это пока будет 100-процентная доля муниципалитета. Мы абсолютно не видим смысла на данном этапе и серьезных намерений по приватизации», — добавил Н. Фамиев.

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