Новости дня

Степень износа трамвайного парка в Екатеринбурге достигла 80%

УрБК, Екатеринбург, 09.04.2018. Степень износа трамвайного парка в Екатеринбурге к настоящему времени достигла 80%. Об этом сегодня на пресс-конференции заявил заместитель главы администрации города по вопросам благоустройства, транспорта и экологии Евгений Архипов.



По его словам, средний возраст трамваев составляет 34 года. Некоторые вагоны эксплуатируются 44 года.



«Основную часть всего подвижного состава представляют собой чешские вагоны «Татра» моделей Т3 и Т3М. В Екатеринбурге более 300 таких вагонов, а в России более 9 тысяч. Понятно, что ни одно производство такой парк не обновит и не обеспечит», — сказал Е. Архипов.



Он добавил, что из Чехии в администрацию города поступило предложение о модернизации вагонов — может быть произведена замена кузова и современное техническое оснащение салона. Стоимость обновления одного вагона составила 27 млн руб. Городские власти посчитали такое предложение неприемлемым.



«От такой высокой стоимости модернизации мы решили отказаться. Сейчас продолжает действовать программа Минпромторга РФ по выплате компенсации производителям трамваев в размере 7 млн руб. С учетом этого стоимость нового трамвая составит для нас 17-18 млн руб.», — сказал замглавы горадминистрации.



По его словам, для Екатеринбурга в ближайшее время планируется купить пять новых трамваев.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: