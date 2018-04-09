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Число работающих башенных кранов в Екатеринбурге в I квартале выросло до 110 единиц

УрБК, Екатеринбург, 09.04.2018. Число работающих башенных кранов в Екатеринбурге в I квартале 2018 года составило 110 единиц. Об этом говорится в исследовании аналитического отдела Уральской палаты недвижимости (УПН).



Для сравнения, в I квартале 2017 года в городе работало 85 башенных кранов, в IV квартале 2017 года — 102 крана.



«Заметный рост строительной активности происходит на фоне увеличения числа сделок. Существенный рост продаж на рынке квартир начал фиксироваться во второй половине 2017 года. Это способствовало увеличению числа новых проектов. Структура строящегося жилья за последний год заметно сместилась в сторону проектов на начальной стадии строительства», — говорится в исследовании.

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