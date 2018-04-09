Дайджест

Россия может создать военную базу в Сомали

9 апрель 2018 (13:26)

Российские дипломаты могли начать переговоры о строительстве военном базы в Сомали. Об этом со ссылкой на африканские СМИ сообщает Directorate 4.

Речь идет о размещении базы на территории Сомалиленда — непризнанного государства на севере территории Сомали.

Переговоры могли начаться в начале 2017 года, когда, по данным Directorate 4, непризнанную республику посетил сотрудник российского посольства в Джибути.

Предполагается постройка небольшой военной базы на полторы тысячи военнослужащих и инфраструктуры, позволяющей обслуживать два эсминца, четыре фрегата и две подводных лодки. Также возможно строительство двух взлетно-посадочных полос, которые смогут принимать до шести военно-транспортных самолетов и пятнадцати истребителей. Разместиться база должна в окрестностях городка Зейла.

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