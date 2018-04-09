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Экс-президент Бразилии сдался полиции

Экс-президент Бразилии Лула да Силва сдался полиции. Об этом сообщает агентство Reuters.



Он вышел из здания профсоюза металлургов в промышленном пригороде Сан-Паулу, где укрывался последние два дня, и сел в машину полиции. Незадолго до этого стало известно, что его сторонники не выпускали да Силву из здания.



В июле 2017 года Лула да Силва был признан виновным в коррупции и отмывании денег. Его приговорили к 9,5 годам заключения. В январе срок был увеличен до 12 лет и одного месяца тюрьмы, все это время политик пользовался правом оставаться на свободе до решения суда по апелляции.



В 2014 году бразильские правоохранительные органы инициировали расследование относительно коррупции в государственной нефтегазовой компании Petrobras. В результате разбирательств выяснилось, что после прихода да Силвы к власти была организована коррупционная схема.

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