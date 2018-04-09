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Больше половины свердловчан неграмотны в вопросах интернет-торговли

УрБК, Екатеринбург, 09.04.2018. В Свердловской области менее половины потребителей (48%) оказались грамотны в вопросах дистанционной покупки товаров и осуществления электронных платежей, следует из опроса Управления Роспотребнадзора по Свердловской области.



Опрос проведен совместно с Центром гигиены и эпидемиологии. В опросе на знание законодательства в сфере покупки товаров дистанционным способом и осуществления электронных платежей приняли участие 1 тыс. 333 жителя региона в возрасте от 18 до 65 лет.



Согласно результатам опроса, 65% респондентов пользуются интернет-банкингом. Наиболее востребованными услугами интернет-банкинга являются оплата услуг связи (53% опрошенных), проверка баланса, операций по счету, совершение перевода с карты на карту (49% опрошенных), оплата услуг жилищно-коммунального хозяйства (35% опрошенных). Гасят кредиты, оплачивают штрафы и налоги с помощью интернет-банкинга 21% респондентов.



Более половины респондентов (51%) имеют неверное представление о сроках возврата товара, купленного в интернет-магазине, выбрав вариант с 14 днями. И только 38% респондентов указали правильный ответ: «допускается в течение 7 дней после передачи товара, если информация о сроках возврата доведена в письменном виде».



«Дополнительно разъясняем, что правило о возврате товара надлежащего качества в течение 14 дней со дня покупки является общим правилом, установленным законом, а в случае покупки товара дистанционным способом действует специальное правило, устанавливающие другие сроки для возврата товара надлежащего качества», — пояснили в Управлении Роспотребнадзора по Свердловской области.



60% опрошенных неверно указали сумму возврата при таких ситуациях, выбрав вариант с полной стоимостью товара. Правильный ответ — стоимость товара за исключением расходов продавца на доставку от покупателя возвращенного товара — выбрали 31% респондентов.



Также непросто для свердловчан было ответить на вопрос, в какой срок потребитель может отменить перевод, совершенный с помощью интернет-банкинга. Правильно ответили только 30% опрошенных: до поступления денежных средств на счет получателя в размере суммы перевода.

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