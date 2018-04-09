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Материнская компания ОК «Русал» прогнозирует существенное негативное влияние санкций на бизнес

УрБК, Москва, 09.04.2018. Санкции могут оказать существенное негативное влияние на бизнес и перспективы En+ Group. Об этом говорится в сообщении предприятия, передает «Прайм».



«Компания продолжает уделять основное внимание своему бизнесу, защите интересов своих инвесторов, держателей GDR и партнеров», — говорится в сообщении.



Компания добавляет, что планирует продолжать исполнять свои текущие обязательства, пока ищет решения проблемы воздействия санкций США.



Отметим, что En+ Group контролирует более 48% акций ОК «Русал». Основным бенефициаром компании является российский бизнесмен Олег Дерипаска.

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