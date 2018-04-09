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Жительницу Каменска-Уральского осудили за кражу из хранилища банка более 10 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 09.04.2018. Синарский районный суд Каменска-Уральского признал бывшего старшего кассира группы кассовых операций банка Елену Марьину виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 160 УК РФ «Присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, в особо крупном размере». Об этом сообщает пресс-служб прокуратуры в Свердловской области.



«В ходе судебного следствия государственный обвинитель представил доказательства того, что в период с 13 по 16 марта 2017 года старший кассир группы кассовых операций операционного офиса «Каменск-Уральский» одного из банков Елена Марьина, в силу занимаемой должности имевшая доступ к хранилищу ценностей банка, похитила из хранилища денежные средства в сумме 10,6 млн руб. Сотрудниками банка была проведена ревизия, в ходе которой была выявлена недостача в указанной сумме», — говорится в сообщении.



Подсудимая в ходе судебного следствия виновной себя в совершении данного преступления не признала.



Суд назначил Елене Марьиной наказание в виде лишения свободы на срок 4 года с отбыванием в исправительной колонии общего режима.



«С учетом того, что ущерб, причиненный преступлением, ни в ходе предварительного следствия, ни в ходе судебного разбирательства возмещен не был, с Марьиной взыскана в пользу банка сумма ущерба, причиненного преступлением, в размере свыше 10,6 млн руб.», — сообщили в прокуратуре.

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