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Более 7 млн россиян получили в 2017 году налоговый вычет
9 апрель 2018 (12:26)
УрБК, Москва, 09.04.2018. В 2017 году налоговый вычет получили 7,2 млн россиян, что на 8% больше уровня предыдущего года. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на Федеральную налоговую службу (ФНС).
В 2017 году россияне предъявили к налоговым вычетам расходы за 2016-й на 1,406 трлн руб., что на 10% больше, чем годом ранее.
В 93% случаев граждане претендовали на имущественный вычет, в 6% случаев — на социальный, а на остальные пришлось около 1%.
По данным ФНС, в 2017 году россияне предъявили к вычету расходы на имущество на 1,31 трлн руб. и таким образом сэкономили 170,78 млрд руб.
В 2017 году россияне предъявили к налоговым вычетам расходы за 2016-й на 1,406 трлн руб., что на 10% больше, чем годом ранее.
В 93% случаев граждане претендовали на имущественный вычет, в 6% случаев — на социальный, а на остальные пришлось около 1%.
По данным ФНС, в 2017 году россияне предъявили к вычету расходы на имущество на 1,31 трлн руб. и таким образом сэкономили 170,78 млрд руб.
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