Новости дня

Более 7 млн россиян получили в 2017 году налоговый вычет

УрБК, Москва, 09.04.2018. В 2017 году налоговый вычет получили 7,2 млн россиян, что на 8% больше уровня предыдущего года. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на Федеральную налоговую службу (ФНС).



В 2017 году россияне предъявили к налоговым вычетам расходы за 2016-й на 1,406 трлн руб., что на 10% больше, чем годом ранее.



В 93% случаев граждане претендовали на имущественный вычет, в 6% случаев — на социальный, а на остальные пришлось около 1%.



По данным ФНС, в 2017 году россияне предъявили к вычету расходы на имущество на 1,31 трлн руб. и таким образом сэкономили 170,78 млрд руб.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: