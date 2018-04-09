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В Екатеринбурге закроют движение по нечетной стороне улицы Челюскинцев

УрБК, Екатеринбург, 09.04.2018. В Екатеринбурге ООО «Городское управление дорожно-строительных работ» закрывает движение транспорта по нечетной стороне улицы Челюскинцев от переулка Красного до улицы Гражданской. Об этом говорится в сообщении на портале уральской столицы.



Ограничения будут введены с 16 апреля по 5 мая 2018 года.



Как указано в сообщении, указанные меры необходимы для работ по реконструкции моста через реку Исеть.

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