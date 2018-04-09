Кризис

ОК «РУСАЛ» может объявить технический дефолт по некоторым кредитным обязательствам

Объединенная компания (ОК) «РУСАЛ» может объявить технический дефолт по некоторым кредитным обязательствам из-за того, что предприятие попало под санкции США. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на сообщение организации, размещенное на Гонконгской фондовой бирже.



«Компания считает, что санкции OFAC (департамента Минфина США по контролю за иностранными активами) могут привести к техническим дефолтам в отношении определенных кредитных обязательств группы, и в настоящее время компания оценивает влияние (если таковое будет) таких технических дефолтов на финансовое положение группы. В настоящее время компания полностью выполняет свои кредитные и финансовые обязательства (включая обязательства по выплате долга). Компания намерена продолжать выполнять свои существующие обязательства в соответствии с правовыми и нормативными требованиями», — говорится в сообщении «РУСАЛА».



Компания указывает, что первоначальная оценка влияния санкций показывает, что их последствия могут оказать существенное негативное влияние на бизнес и перспективы группы.

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