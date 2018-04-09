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Сотрудник ММК стал призером конкурса «Славим человека труда» по компетенции «Мехатроника»

УрБК, Магнитогорск, 09.04.2018. В Магнитогорске прошёл финал всероссийского конкурса «Славим человека труда» по компетенции «Мехатроника». Об этом сообщает Управление информации, общественных связей и рекламы Магнитогорского металлургического комбината (ММК).



«Представители четырех регионов — 13 профессиональных инженеров десяти предприятий и одиннадцать студентов шести учебных заведений — соревновались на образовательном полигоне политехнического колледжа. Мехатроника — динамично развивающаяся наука. С ее помощью создают машины, которые работают на основе электронно-вычислительной техники. Мехатроника включает в себя принципы механики, информатики, микропроцессорной техники, компьютерные технологии. Мехатронику используют в станкостроении и создании оборудования для автоматизации промышленных линий, в военной, авиационной, космической, медицинской технике. И это далеко не полный список отраслей, где применяют мехатронные системы», — говорится в сообщении.



Два дня участники конкурса соревновались в номинациях «Профессиональные инженеры» и «Молодые профессионалы». Выполняли теоретические и практические задания, в которых демонстрировали знания и навыки, качество профессиональной подготовки. За конкурсантами наблюдали эксперты. Среди них был независимый представитель немецкой компании FESTO, которая специализируется на пневматике и автоматизации.



В номинации «Профессиональные инженеры» третье место занял работник ПАО «ММК», выпускник политехнического колледжа Александр Карнаухов. Вторым стал работник челябинской компании «Элитстрой» Владимир Хандусенко. Лучшим мехатроником 2018 года признан преподаватель политехнического колледжа Владимир Безверхий.



В номинации «Молодые профессионалы» тоже победил представитель политехнического колледжа, студент Максим Аксенов. Второе место занял студент Курганского государственного университета Дмитрий Титов. А третьим стал студент Южно-Уральского многопрофильного колледжа Максим Семаков.

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