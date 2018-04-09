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Минсельхоз рекомендовал птицеводам ограничить рост производства

УрБК, Москва, 09.04.2018. Минсельхоз РФ рекомендовал отраслевому союзу производителей мяса птицы активнее участвовать в саморегулировании рынка, пишет журнал «Агроинвестор».



Птицеводам следует понимать, будет ли востребована их продукция в случае роста производства, заявил директор департамента экономики, инвестиций и регулирования рынков АПК Минсельхоза Анатолий Куценко на селекторном совещании по вопросу развития отечественного птицеводства.



«Зафиксированный по итогам двух месяцев этого года рост производства мяса птицы — это хороший показатель, но нужен ли рынку этот рост без существенного увеличения экспорта?» — спросил участников А. Куценко.



По его словам, ключевая роль в этом вопросе принадлежит отраслевому союзу.



По данным Росстата, производство мяса птицы в 2017 году выросло на 6,9% до 6,6 млн т, в том числе в сельхозорганизациях — на 7,6% до 6,1 млн т. При этом на экспорт в прошлом году отправилось 163 тыс. т мяса птицы.



В январе-феврале производство в сельхозорганизациях прибавило еще 7,2% к аналогичному периоду 2017-го, достигнув 1 млн т. Удельный вес мяса птицы в общем объеме производства мяса, по подсчетам Минсельхоза, превышает 45%. При этом экспортный потенциал по мясу птицы пока не реализован, отметил на совещании первый замминистра сельского хозяйства Джамбулат Хатуов.

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