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В 2017 году ММК направил более 100 млн рублей на спортивные и оздоровительные мероприятия

УрБК, Магнитогорск, 09.04.2018. На Магнитогорском металлургическом комбинате подведены итоги физкультурно-оздоровительной работы в 2017 году. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.



«Формирование у работников потребности в регулярных занятиях спортом является одним из приоритетных направлений социальной работы на ММК. В Магнитогорске для занятий спортом и проведения активного досуга создана развитая инфраструктура спортивных объектов и сооружений. Реализация социального заказа ПАО «ММК» по развитию массовой физической культуры и спорта, формированию здорового образа жизни среди работников и членов их семей осуществляется спортивным клубом «Металлург-Магнитогорск», — рассказали в пресс-службе.



В 2017 году в рамках программы «Здоровый образ жизни» на площадках спортклуба организованы 62 спортивных праздника, в которых приняли участие около 9,5 тыс. работников Группы ММК и членов их семей. Около 3,5 тыс. человек участвовали в десяти видах зимней и девяти видах спорта летной Спартакиады. Аквапарк «Водопад чудес» работники и члены их семей посетили свыше 34 тыс. раз.



Традиционно активно участвуют работники комбината в организованных коллективных выездах в горнолыжные центры ММК «Абзаково» и «Металлург-Магнитогорск» — в 2017 году их посетили почти 10,5 тыс. работников и членов их семей. На спорт и реализацию программы «ЗОЖ», включая содержание спортивного клуба «Металлург-Магнитогорск» и проведение спортивно-массовой работы, в 2017 году было направлено 100,4 млн руб.

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