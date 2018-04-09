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В Екатеринбурге поставщиком еды для VIP-гостей во время ЧМ-2018 станет «Шоколадница»

УрБК, Москва, 09.04.2018. В Екатеринбурге поставщиком ресторанных услуг для гостей VIP и VVIP-зон на стадионах во время ЧМ-2018 станет «Арена фудс», которая входит в группу компаний «Шоколадница». Об этом пишет «Комммерсантъ» со ссылкой на гендиректора оргкомитета Алексея Сорокина.



Помимо Екатеринбурга «Арена фудс» будет обеспечивать питанием VIP-гостей в Казани, Нижнем Новгороде, Самаре и на стадионе «Спартак» в Москве. Эта же компания отвечает за питание болельщиков на всех стадионах, которые будут принимать матчи Чемпионата мира по футболу.



В других городах поставщиками станут «Новиков кейтеринг», Ginza Project и «Фьюжн». Детали партнерства не раскрываются.



Чемпионат мира по футболу в России начнется 14 июня, первый матч пройдет в «Лужниках». Всего спортсменов и болельщиков будут принимать 11 городов. Общий объем расходов на проведение чемпионата, по данным на конец прошлого года, составил 678,06 млрд руб., из них 390,2 млрд руб.— средства из федерального бюджета.

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