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Объема паводка может не хватить для пополнения запасов питьевой воды Екатеринбурга
9 апрель 2018 (09:23)
УрБК, Екатеринбург, 09.04.2018. Объема паводка в текущем году может не хватить для накопления достаточных запасов воды в Екатеринбурге.
Как сообщает пресс-служба МУП «Водоканал», гидрометеорологи прогнозируют ожидаемую величину весеннего половодья 2018 года в объеме 35-60 млн кубометров воды.
«В соответствии с многолетней статистикой такой объем паводка можно оценивать как низкий. Поэтому задача Водоканала — до установления льда накопить такой запас воды, который позволит сохранить жизнеобеспечение города в полном объеме без подключения дорогостоящей перекачки через Нязепетровский каскад», — говорится в сообщении.
Для восполнения запасов питьевой воды для Екатеринбурга естественная приточность в водохранилища должна составлять около 6 кубометров в секунду, что составляет 16 млн кубометров воды в месяц. В период паводка этот показатель составляет 10-120 кубометров в секунду, после половодья — 2-5 кубометров в секунду.
Отметим, что с октября 2017 года по январь 2018 года МУП «Водоканал» вынужден был провести перекачку воды из Челябинской области из-за дефицита ресурсов в водохранилище. Общая стоимость работ составила 138 млн руб. Как ранее поясняли в МУП «Водоканал», на оплату счетов пойдут деньги, которые были запланированы на ремонт сетей.
Как сообщает пресс-служба МУП «Водоканал», гидрометеорологи прогнозируют ожидаемую величину весеннего половодья 2018 года в объеме 35-60 млн кубометров воды.
«В соответствии с многолетней статистикой такой объем паводка можно оценивать как низкий. Поэтому задача Водоканала — до установления льда накопить такой запас воды, который позволит сохранить жизнеобеспечение города в полном объеме без подключения дорогостоящей перекачки через Нязепетровский каскад», — говорится в сообщении.
Для восполнения запасов питьевой воды для Екатеринбурга естественная приточность в водохранилища должна составлять около 6 кубометров в секунду, что составляет 16 млн кубометров воды в месяц. В период паводка этот показатель составляет 10-120 кубометров в секунду, после половодья — 2-5 кубометров в секунду.
Отметим, что с октября 2017 года по январь 2018 года МУП «Водоканал» вынужден был провести перекачку воды из Челябинской области из-за дефицита ресурсов в водохранилище. Общая стоимость работ составила 138 млн руб. Как ранее поясняли в МУП «Водоканал», на оплату счетов пойдут деньги, которые были запланированы на ремонт сетей.
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